香港祥祺中心迎來又一實力金融機構入駐　香港永明金融與祥祺集團正式簽訂合作協定

香港，中國 – Media OutReach – 2019年2月3日 – 祥祺集團與香港永明金融有限公司 (“香港永明金融“)在香港簽署香港祥祺中心租賃協議。本次簽約活動中，香港永明金融整體租賃超甲級臨海寫字樓辦公室的面積約13萬平方呎，作為其香港總部。祥祺集團副總裁陳鵬宇及祥祺團隊代表、香港永明金融首席財務總監關翰宗、銀行代表、戴德梁行代表等出席了簽約儀式。





香港祥祺中心為祥祺集團全資持有的，位於香港九龍紅磡灣紅鸞道18號的一線海景超甲級寫字樓，是祥祺集團香港總部大廈，為國際跨國公司、金融機構、企業總部量身打造高端商務辦公平台。該寫字樓總建築面積約30萬平方呎，配帶155個地下室機動車位。





項目雄踞香港核心，坐擁九龍臨海優越地段，連接尖沙咀的海濱長廊及星光大道，飽覽超廣角、無遮攔維多利亞港海景。尊享快捷交通網，與紅磡、黃埔地鐵站近在咫尺，毗鄰巴士總站、渡輪碼頭及紅磡海底隧道，交通網絡四通八達。項目周邊酒店、高端餐飲、休閒娛樂等商業配套齊全，滿足一站式高端商務需求。





香港祥祺中心由國際著名建築公司傾力打造，為全球建築設計、節能環保的先鋒之作，榮獲香港綠色建築議會金級認證，以及美國節能與環保設計LEED金級認證，泛光照明工程加入維港兩岸“幻彩詠香江“燈光音樂匯演，為觀眾帶來繽紛多彩的聲光盛宴，已成為訪港旅客駐足體驗的熱門景致之一。





紅磡作為尖沙咀寫字樓區的延伸，加上接近啟德發展區，受惠於政府推動東九龍CBD2的發展，令區內商業氛圍愈見成熟。據戴德梁行研究部指出，2017年至2019年期間東九龍共有310萬平方呎的新寫字樓供應，截至2018年年底，當中52%的樓面已獲承租。隨著東九龍吸引大量銀行金融、保險、專業服務行業的本地及跨國企業遷入，毗鄰的紅磡在近年交通基建持續改善下，兼享快速直達尖沙咀與西九龍的優勢，為企業提供了寫字樓供應的新選擇。





目前，香港祥祺中心已進駐多家香港上市公司、國際集團公司、相關外資企業等實力機構，加上香港永明金融，該寫字樓的出租率已超過90%，有望今年達到100%。該寫字樓的品牌形象和物業品牌將隨著優質租戶的進駐進一步提升。香港永明金融作為香港祥祺中心最大的租戶，看重香港祥祺中心良好的地理位置、卓越的商務辦公環境及高品質服務。





香港永明金融是加拿大永明人壽保險公司的全資附屬公司，在港有約126年歷史，通過旗下個人壽險及康健業務、團體及退休金業務，以及退休金第三者行政管理業務為個人及企業客戶提供專業理財服務，致力滿足客戶在各人生階段的需要。





祥祺集團，創建於1990年，雙總部分別設立於香港和深圳，分別負責境外及境內的投資業務，主要著眼於全球核心都市經濟圈優質經營性物業、資本市場優質企業股權和金融資產的投資並購，已全資擁有全球包括香港、倫敦、深圳、上海等核心城市，以及歐洲和東南亞地區主要城市的數百萬平方米的土地、寫字樓、星級酒店、商業、礦業等優質資產，同時還持有多家資本市場優質企業大份額股權以及基金、債券、股票等巨額金融資產。

戴德梁行

戴德梁行（紐約證券交易所股票代碼：CWK）是全球領先的房地產服務商，通過兼具本土洞察與全球視野的房地產解決方案為客戶創造卓越價值。作為全球最大的房地產服務商之一，戴德梁行遍布全球70多個國家，設有400多個辦公室，擁有48,000名專業員工。在大中華區，我們的20家分公司合力引領市場發展，並於2017和2018連續兩年蟬聯《歐洲貨幣》綜合實力、租賃及銷售代理、評估、研究四項中國區年度大獎。2017年公司營業收入達69億美元，核心業務涵蓋物業管理、設施管理、項目管理、租賃代理、資本市場及顧問服務等。更多詳情，請瀏覽www.cushmanwakefield.com.hk，或關注我們的微信（戴德梁行）及領英專頁（www.linkedin.com/company/cushman-&-wakefield-greater-china）。