Infor 在廣州舉辦2019製造業數位化創新高峰論壇

助力中國製造企業邁向數位化新未來

台灣 – Media OutReach – 2019年11月25日 – 為特定行業提供商用雲端軟體的領先提供商Infor 近期在廣州成功舉辦主題為「探索、互聯、創新」2019 製造業數位化創新高峰論壇，與近 180 位與會嘉賓分享了企業戰略、創新產品解決方案以及最終用戶案例，幫助中國製造企業的數位化發展做出貢獻。









Infor 2019 製造業數字化創新高峰論壇主題演講





主題演講現場觀眾





特邀嘉賓-資深企業戰略和增長專家 李覺偉





圓桌論壇

<a href="https://youtu.be/-k2THtevRZ8"><img class="youtube-thumbnail" src="https://release.media-outreach.com/release.php/Images/43119/PressReleaseTMPWyuk58.jpg#image-43119"></a>

智能工廠創新技術demo show





如今，數位轉型已經成為全球化趨勢。在這一過程中，數位化和創新能力成為其中的核心元素，使傳統企業在行業格局、產業鏈和業務模式上面臨顛覆性變革，並加速傳統產業的轉型和升級。以製造業為例，中國企業的經營模式從過去的貼牌代工逐漸轉向自主研發設計，通過掌握新技術和數位化的先進管理實現產品價值和利潤率的穩步增長。因此，企業數位轉型也在中國各地如火如荼地上演。在轉型過程中，傳統企業需要深刻理解數位化的本質，合理運用數位工具在管理模式和商業模式方面實現突破性的創新。基於此，企業需要選用合適的管理軟體，靈活應對不斷變化的市場形勢，從而保持競爭優勢。

Infor 大中國區及韓國銷售副總裁謝曉蓓女士、Infor 大中國區及韓國商業咨詢總監鹿崇先生分享了全球數位化戰略趨勢和Infor最新發展，並深度剖析了數位時代下，企業的商業模式和未來增長的藍圖。

本次活動也邀請了合作夥伴和客戶，共同探討利用數位工具不斷創新並優化企業管理模式的途徑，並通過不同案例展示了 Infor 解決方案在幫助企業增長上的優勢。東風汽車有限公司裝備公司IS規劃與管理首席師方明強表示：「 Infor LN 系統和 Infor EAM 系統，可將業務、流程和數據標準化，實現同期化生產系統、業務財務一體化、全過程品質管理追溯系統，完全符合東風裝備公司’數位裝備’項目規劃目標。採用 Infor 新的 ERP 解決方案後，東風裝備整個業務流程得到了巨大的優化。」

Infor 大中國區及韓國銷售副總裁謝曉蓓女士指出：「在當今的企業中，資訊部門已經不再是過去傳統意義上的 IT 部了，而是影響業務發展，為企業提供決策依據，幫企業完成戰略轉型的重要職能部門。以製造業為例，市場行業瞬息萬變，廠商不得不加快步伐，盡快掌握這些新的工具。Infor 在微垂直領域的深厚專業知識以及創新技術，可以幫助企業理解客戶需求，打造更精准更有針對性的解決方案，從而保證行業競爭優勢。目前，Infor 基於雲端的、行業專屬的企業解決方案在全球有很多引人注目的案例。相信 Infor 亦會成為中國製造業企業成功實現IT轉型的最佳合作夥伴。」





關於Infor

Infor是為特定行業提供商用雲端軟體的全球領先提供商。Infor擁有17,300名員工，在全球170多個國家擁有超過68,000個客戶。Infor的軟體專為實現改進而設計。如需瞭解更多，請登錄 https://www.infor.cn。

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