Here’s every single new emoji that just became available for iPhones

Apple released iOS 12.1 on Tuesday, which includes more than 70 new emoji, including redheads, a mango, and a lacrosse stick.

There are 158 individual emoji when accounting for skin tone and gender variations, according to Jeremy Burge of Emojipedia.

Another fall means another set of new emojis arriving on iPhones.

Unicode – the consortium responsible for choosing the new emojis across all platforms – approved the new emoji in February, and they’ve been trickling out to platforms and devices ever since. But now, they’ll finally arrive for iPhone 5S and later.

Here’s ever new emoji arriving for iPhones on Tuesday:

Abacus

Badger

Bagel

Ball of yarn

Bar of soap

Basket

Black chess piece

Bone

Bricks

Broom

Compass

Cupcake

DNA

Fire extinguisher

Firecracker

Flat shoe

Flying disc

Foot

Freezing face

Goggles

Hiking boot

Hippopotamus

Infinity sign

Jigsaw puzzle piece

Kangaroo

Lab coat

Lacrosse stick and ball

Leafy green

Leg

Llama

Lobster

Lotion bottle

Luggage

Magnet

Mango

Microbe

Moon cake

Mosquito

Nazar Amulet

Overheated face

Parrot

Partying face

Peacock

Pleading face

People with red hair

People with curly hair

People with bald heads

People with white hair

Petri dish

Pirate flag

Raccoon

Receipt

Red gift envelope

Roll of toilet paper

Safety pin

Salt shaker

Skateboard

Smiling face with hearts

Softball

Sponge

Spool of thread

Superheroes

Supervillains

Swan

Teddy bear

Test tube

Toolbox

Tooth

United Nations flag

Woozy face